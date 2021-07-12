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Модель Realme GT Neo Flash Edition 8 ГБ + 128 ГБ поступила в предварительную продажу в Китае

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Недавно компания Realme, поддерживаемая OPPO, выпустила на китайский рынок смартфон Realme GT Neo Flash Edition. Как видно из названия, это вариант Realme GT Neo, выпущенный пару месяцев назад в Китае.

Теперь модель смартфона с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти доступна для предварительных заказов в Китае по цене 1999 юаней, что примерно равно 309 долларам. Он доступен в четырех цветах — черном, розовом, серебряном и желтом.

Модель Realme GT Neo Flash Edition 8 ГБ + 128 ГБ поступила в предварительную продажу в Китае

Нет большой разницы между Realme GT Neo и новой Flash Edition. Новая модель выполнена в цветовой гамме простой кожи «Dawn», а скорость зарядки увеличена с 50 Вт до 65 Вт.

Он оснащен 6,43-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с разрешением экрана 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и соотношением экрана к корпусу 91,7%. Под капотом устройство работает на SoC MediaTek Dimensity 1200.

Телефон вмещает до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Что касается камеры, телефон оснащен тройной камерой, которая состоит из 64-мегапиксельного основного сенсора Sony IMX682, 8-мегапиксельного сенсора со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельного сенсора с макрообъективом. На лицевой стороне устройства есть 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Варианты подключения на устройстве включают Dual-SIM 5G, WiFi 6 , Bluetooth 5.1, GNSS и NFC. Другие функции включают стереодинамики, Dolby Sound , сертификацию Hi-Res Audio, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 » из коробки» и имеет поверх Realme UI 2.0. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт и включает в себя зарядное устройство на 65 Вт.

Источник — Astera.

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