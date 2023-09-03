Моддер сделал улучшенную версию графического мода для Cyberpunk 2077

Этой осенью в игре Cyberpunk 2077 ожидаются несколько значительных обновлений. В числе них дополнение Phantom Liberty и обширное обновление 2.0. Также сообщается о выпуске обновленной версии одной из самых популярных модификаций, известной как HD Reworked Project, разработчиком которой является Halk Hogan PL.

Недавно в видеоролике, созданном Halk Hogan PL, были продемонстрированы некоторые текстуры из HD Reworked Project 2.0. Этот моддер не только улучшил качество текстур, которые изначально имели самое низкое разрешение в игре, но также переработал те текстуры, которые оставались неизменными в предыдущих версиях модификации. Обновленная версия HD Reworked Project планируется выпустить в октябре текущего года.

Первая версия HD Reworked Project была представлена в марте, и ее можно скачать с сайта Nexus Mods. Этот мод значительно улучшает качество текстур в окружающей среде игры, включая текстуры дорожных покрытий, стен, растительности и вывесок, сделав их более выразительными и детализированными. Однако следует учесть, что улучшение текстур также увеличивает требования к системе, и использование видеопамяти может увеличиться на 400–800 МБ в зависимости от выбранного режима (Balanced или Ultra Quality).

Halk Hogan PL также заявил, что продолжает работать над HD Reworked Project NextGen Edition для игры The Witcher 3: Wild Hunt, и обещал в ближайшее время представить его. Он сообщил, что хотел бы достичь высокого качества в этом проекте и выразил надежду на успешное завершение работы. Первая версия модификации для The Witcher 3, выпущенная в ноябре 2015 года, была высоко оценена как игроками, так и разработчиками из CD Projekt RED, и впоследствии была включена в обновленное издание игры.

Пользователи в комментариях к новому видеоролику выразили благодарность Halk Hogan PL за продолжение поддержки его мода и отметили высокое качество внесенных улучшений, считая, что они превосходят недавние ремастеры.