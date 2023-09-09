Моддер Halk Hogan представил значительно улучшенный Starfield HD Reworked Project

Моддер с псевдонимом Halk Hogan PL, известный своими работами по созданию наборов моделей и текстур высокого разрешения для игр The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, объявил о начале работы над проектом Starfield HD Reworked. Его решение заняться этим произошло после того, как он обнаружил в новой игре от Bethesda Softworks текстуры низкого разрешения.

Улучшения затронут поверхности стен и дорог в населенных мирах, а также скалы и песчаные пейзажи на необитаемых планетах. Моддер обещает минимизировать нагрузку на видеопамять для поддержания хорошей производительности. На данный момент он только начал работу над проектом, но надеется выпустить первую версию Starfield HD Reworked Project в ближайшее время.