Mobiltelefon: российский «Р-ФОН» оказался копией американского Nuu A25

Журналист обнаружил зарубежный аналог российского смартфона «Р-ФОН».

Главред Mobiltelefon Евгений Макаров нашел американо-китайский смартфон Nuu A25, практически идентичный готовящемуся к выходу в России «Р-ФОНу».

Nuu A25 стоит 170 долларов, поддерживает все те же характеристики: экран, процессор, оперативку, камеры.

Ранее был обнаружен аналог из Бангладеш — Symphony Helio 80. Так же он отличался от «Р-ФОНа» лишь камерой.

Производитель Nuu зарегистрирован в США и Гонконге. В отличие от «Р-ФОНа», у него меньше ОЗУ — 6 вместо 8 Гб.

Ранее представители «Рутека» заявляли, что «Р-ФОН» и иностранный аналог — разные устройства. Однако наличие точных клонов из разных стран подвергает сомнению самостоятельность разработки российского гаджета.