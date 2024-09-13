Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4 получит ядро с частотой 4,32 ГГц

Новые инсайдерские данные раскрывают спецификации Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400

Так, стали известны детали о новых процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и MediaTek Dimensity 9400, которые, как ожидается, будут использоваться во флагманских смартфонах под управлением Android. Спецификации были опубликованы на Weibo известным сетевым информатором Digital Chat Station.

Snapdragon 8 Gen 4 обещает максимальную тактовую частоту 4,32 ГГц, что делает его самым мощным чипом для Android-устройств.

Он будет восьмиядерным, с двумя ядрами “Phoenix L” на 4,32 ГГц и шестью ядрами “Phoenix M” на 3,53 ГГц. Также сообщается, что процессор будет оснащен графическим процессором Adreno 830.

Dimensity 9400 предложит восьмиядерную архитектуру, включая одно ядро Cortex-X5 (3,63 ГГц), три ядра Cortex-X4 (2,8 ГГц) и четыре ядра Cortex-A7xx (2,1 ГГц).

Графический процессор — Arm Immortalis G925 MC12. В отличие от предыдущих моделей, в новой компоновке MediaTek использует одно новое ядро и три старых, что может указывать на меньший прирост в многоядерной производительности, но обещает хорошую эффективность и стабильность работы.

Первые устройства на базе этих чипов появятся на рынке в ближайшее время. Vivo анонсировала запуск серии X200 в Китае 14 октября с чипом Dimensity 9400, а OnePlus представит модель OnePlus 13 с Snapdragon 8 Gen 4 в следующем месяце.

Источник: androidauthority