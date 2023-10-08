Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3 набирает более 2 млн баллов в AnTuTu

Новый Snapdragon 8 Gen 3 показал рекордную производительность

Инсайдер Digital Chat Station, неоднократно демонстрировавший свою осведомленность о технических характеристиках будущих флагманов, раскрыл показатели SoC Snapdragon 8 Gen 3.

В тесте AnTuTu версии 10 новый чип показал около 2 млн баллов. Это на 25% выше, чем у Snapdragon 8 Gen 2 (1,6 млн). Для сравнения iPhone 15 с A17 Pro набирает 1,5 млн баллов.

Прирост производительности GPU составил около 40% за счет перехода на новый техпроцесс. Увеличение быстродействия CPU составило 15-16% по сравнению с предшественником.

Возможно, Snapdragon 8 Gen 3 будет поддерживать память LPDDR5X.