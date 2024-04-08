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Мобильный оператор в Москве заблокировал больше 2 млн спам-звонков за март

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Оператор связи Билайн регулярно блокирует более 1 миллиона спам-звонков на мобильные номера жителей Москвы, сообщает компания.

В марте этого года был установлен рекорд по количеству блокировок — 2,13 миллиона. Благодаря использованию различных технологических решений, которые внедрены в сети оператора, такой результат стал возможным.

Одной из основных задач Билайн является защита клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. Компания активно борется со спам-звонками и телефонными мошенниками, а также принимает меры по предотвращению использования «серых» сим-карт на рынке.

Билайн постоянно улучшает свои алгоритмы для обнаружения и блокировки спам-звонков, что позволяет им успешно отсеивать все большее количество подобных вызовов.

Кроме того, компания видит перспективы дальнейшего развития технологий безопасности и сотрудничества с ведущими игроками из разных отраслей. Директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков прокомментировал, что компания продолжит совершенствование своих систем и технологий с целью обеспечения безопасности своих клиентов.

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