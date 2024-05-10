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Мобильный магазин Xbox от Microsoft будет запущен этим летом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В марте прошлого года Фил Спенсер объявил о планах компании открыть свой собственный магазин приложений. На технологическом саммите Bloomberg президент Xbox Сара Бонд подтвердила, что в июле этого года Microsoft все же запустит свою альтернативу App Store и Google Play.

Вначале площадка будет доступна только в веб-версии, и пользователи смогут скачивать только собственные игры Microsoft, такие как Minecraft и Candy Crush Saga.

Однако компания заверяет, что со временем ассортимент будет расширен за счет других издателей. Бонд также обещала пользователям уникальные скидки и кросс-платформенные игры, которые можно будет запускать на смартфонах, консолях и ПК.

Также президент Xbox уточнила свою позицию относительно закрытия студий Arkane Austin и Tango Gameworks. Сара Бонд объяснила это «чрезвычайно трудным решением», которое было принято в стремлении обеспечить долгосрочное развитие бизнеса компании.

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