Несмотря на все ожидания флагманский мобильный процессор Ryzen 9 5980HX в синтетических тестах не смог обойти своего конкурента — Intel Core i9-11980HK.

Ryzen 9 5980HX тестировали в составе недавно анонсированного игрового ноутбука ROG Zephyrus Duo SE 15.

Как показали тесты восьмиядерный чип от «красных» с 16 потоками и рабочими частотами от 3,3 до 4,8 ГГц не обошел Intel Core i9-11980HK, который имеет такое же количество ядер и потоков.

Тут стоит отметить, что решение от «синих» работает с частотой от 2,6 до 5,0 ГГц, показатель TDP процессоров одинаковый — 45 Вт.

В Geekbench 5 процессор от Intel оказался существенно производительнее чем Ryzen 9 5980HX, к тому же он уступил даже Core i9 поколения Tiger Lake-H.

Но зато в связке с мобильной видеокартой GeForce RTX 3080 в тесте OpenCL процессор Ryzen 9 5980HX продемонстрировал 137 054 балла, а это пока максимальный показатель GeForce RTX 3080 в подобной конфигурации.