Мобильные версии приложений для поиска жилья оказались небезопасными

Результаты исследования показали, что сервисы, созданные для выбора недвижимости со смартфона, не являются полностью безопасными.

В исследовании компании «Ростелеком-Солар» сообщили, что мобильные версии сервисов для поиска жилья являются небезопасными. Более того, приложения iOS для этих целей назвали даже менее защищенными чем приложения для Android.

«Общий уровень защищенности приложений в категории «Недвижимость» и тот факт, что iOS и Android-приложения содержат критические уязвимости, вызывает серьезные опасения» – говорится в сообщении.

В связи с тем, что такие приложения обрабатывают личные данные пользователей, информация из-за уязвимостей может оказаться в руках злоумышленников.