Мобильные фитнес-приложения оказались очень опасными

Приложения для тренировок оказались очень опасными, а среди программ созданных для iOS безопасных приложений не оказалось вовсе, тогда как для Android устройство только в двух не оказалось критических уязвимостей.

Компания «Ростелеком-Солар» проверила самые популярные мобильные программы для фитнеса.

Для проверки выбрали 16 программ, и среди них только две оказались защищены свыше 4 балов из 5 возможных.

В период карантина разработчики фитнес-приложений отмечают увеличение выручки до 40%, но специалисты предупреждают, что большинство созданных приложений опасны для пользователей тем, что они не защищены.

Опасность заключается в том, что программы хранят данные о платежных картах пользователей, данные местоположения смартфона, контактах и записях социальных сетей.

Все эти данные могут заполучить злоумышленники, но только в случае атаки на смартфон с использованием уязвимости в фитнес-приложении.