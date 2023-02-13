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Мобильную и настольную видеокарты GeForce RTX 4090 сравнили в игровых тестах

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Китайки блогер Zhongzheng Evaluation сделал сравнение между видеокартами GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти и мобильной GeForce RTX 4060 в основе ноутбука Thunderbolt Zero.

Блогер получил игровой ноутбук Thunderbolt Zero с процессором Intel Core i9-13900HX и мобильной GeForce RTX 4060.

В этой модели используется версия видеокарты Max-P, которая позволяет получить высокую производительность с графического чипа.

Тесты показали, что в играх Assassin’s Creed и Tomb Raider мобильная видеокарта нового поколения по производительности приравнивается к GeForce RTX 3060 с 12 ГБ.

При разрешении 1440p графический модуль показал производительность уровня мобильной GeForce RTX 3070 Ti.

В тесте 3DMark TimeSpy мобильная GeForce RTX 4060 набрала 10 359 баллов, а это оказалось на 20% больше, чем у GeForce RTX 3060 на архитектуре Ampere.

Мобильную и настольную видеокарты GeForce RTX 4090 сравнили в игровых тестах Мобильную и настольную видеокарты GeForce RTX 4090 сравнили в игровых тестах Мобильную и настольную видеокарты GeForce RTX 4090 сравнили в игровых тестах

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