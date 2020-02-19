Мобильное приложение «ВКонтакте» получило новый дизайн

Разработчики выпустили большое обновление мобильного приложения «ВКонтакте», в котором теперь полностью изменен интерфейс и шрифты.

Тестирование новой мобильной версии велось с прошлого года, и еще на ранней стадии участники отметили, что новые изменения сделали приложение более удобным.

Теперь внизу мобильной программы добавлены вкладки – «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья» и «Профиль».

Во вкладку «Обзор» были перенесены «Музыка», «Видео», «Трансляции» и «Подкасты».

Из вкладки «Новости» пользователь может запустить камеру, снять историю или отсканировать QR-код.

Как заявили разработчики, в 2019 году они внесли огромное количество изменений в приложение и добавили свыше 200 продуктовых новинок.

По словам ведущего дизайнера «ВКонтакте» Михаила Лихачева, новая версия приложения получила полностью переработанную структуру, за счет чего программа стала более логичной.