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Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store с названием SBOL

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Приложение лучше всего скачать пока его не заблокировали в App Store. В российском магазине App Store снова появилось приложение SBOL, которое способно заменить «Сбербанк Онлайн».
В карточке указан разработчик LLC Open Digital Solutions, и на внешний вид непонятно является ли программа легитимной. Редакция iPhones.ru обратилась в пресс-службу банка, и там подтвердили, что SBOL это легитимный софт.

Стоит отметить, что это не первая попытка Сбербанка выпустить банковского клиента в App Store. После блокировки «Сбербанк Онлайн» был выпущен СБОЛ, но эта программа для мобильных устройств под управлением iOS долго не продержалась и была удалена.

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