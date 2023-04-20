Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store с названием SBOL

Приложение лучше всего скачать пока его не заблокировали в App Store. В российском магазине App Store снова появилось приложение SBOL, которое способно заменить «Сбербанк Онлайн».

В карточке указан разработчик LLC Open Digital Solutions, и на внешний вид непонятно является ли программа легитимной. Редакция iPhones.ru обратилась в пресс-службу банка, и там подтвердили, что SBOL это легитимный софт.

Стоит отметить, что это не первая попытка Сбербанка выпустить банковского клиента в App Store. После блокировки «Сбербанк Онлайн» был выпущен СБОЛ, но эта программа для мобильных устройств под управлением iOS долго не продержалась и была удалена.