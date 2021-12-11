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Мобильное направление Samsung с 10 декабря называется MX Business

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Samsung объявила о создании нового подразделения, точнее корейский производитель объединил и переименовал Mobile Communications в MX Business. Это неполное название, а полное будет таким — Mobile Experience Business.
Ребрединг вступил в силу 10 декабря, теперь во всех документах и пресс-релизах будет использоваться новое название.

Mobile Experience является прямым отражением дальнейшего развития мобильного подразделения.

Компания сосредоточится на пользовательском опыте, услугах и разработке собственной экосистемы.

Помимо этого, стало известно, что Samsung примет участие в международной выставке CES 2022, которая, как и ранее пройдет в Лас-Вегасе в начале года. Ожидается что на ней будет представлен Galaxy S21 FE.

Samsung Samsung MX Business
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