Мобильная видеокарта GeForce RTX 4090 Laptop оказалась быстрее настольной GeForce RTX 3090 Ti

Мобильные видеокарты RTX 40-серии оказались очень производительными, недавно были раскрыты результаты тестов мобильной RTX 4090 против RTX 3060 для ПК.

Теперь графический процессор для ноутбуков RTX 4090 сравнили с RTX 3090 Ti для ПК, причем для этого использовали ноутбук Razer Blade 18. Специалисты с помощью программного обеспечения Razer Synapse изменяли профиль энергопотребления, а ПО MSI Afterburner позволила им разогнать графический модуль.

По результатам разгона RTX 4090 обошла по показателям настольную GPU RTX 3090 Ti. Тесты показали, что прирост производительности нового поколения мобильной GPU оказался на 72% больше чем у прошлого поколения RTX 3080 Ti для ноутбука.

При этом мобильная RTX 4090 все равно на 61% медленнее, чем настольная RTX 4090.