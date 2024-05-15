Мобильная ОС «Аврора» получит браузер на основе Chromium

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) планирует разработать браузер на основе кода Chromium для своей мобильной операционной системы «Аврора».

Это будет замена текущего браузера, который базируется на движке Gecko, используемом в браузере Mozilla Firefox. Создание браузера на основе Chromium позволит лучше поддерживать веб-приложения, которые становятся все более популярными для доступа к российским сервисам.

Согласно информации из вакансии на сайте hh.ru, ОМП ищет инженера-разработчика браузера, и основой для работы является код Chromium. Компания подтвердила, что браузер на базе Chromium уже находится в стадии тестирования в рамках пилотных проектов с заказчиками.

Эксперты отмечают, что создание веб-версий приложений для отечественных программ на базе Firefox невозможно, в то время как веб-приложения становятся важным инструментом доступа к российским сервисам.

Одна из проблем, с которой сталкиваются разработчики для ОС «Аврора», заключается в том, что установка веб-приложений из браузера, как это происходит на iOS и Android, не поддерживается.

Вместо этого разработчикам приходится создавать отдельные приложения, используя компонент WebView, чтобы открыть требуемый сайт. Поддержка прогрессивных веб-приложений является одной из важных задач для платформы «Аврора» в настоящее время.

Реализация проекта по созданию браузера на основе Chromium для операционной системы «Аврора» потребует инвестиций в размере 15-20 миллионов рублей и займет от полугода до полутора лет, по оценкам экспертов.