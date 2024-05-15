Главная » Новости

Мобильная ОС «Аврора» получит браузер на основе Chromium

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) планирует разработать браузер на основе кода Chromium для своей мобильной операционной системы «Аврора».

Это будет замена текущего браузера, который базируется на движке Gecko, используемом в браузере Mozilla Firefox. Создание браузера на основе Chromium позволит лучше поддерживать веб-приложения, которые становятся все более популярными для доступа к российским сервисам.

Согласно информации из вакансии на сайте hh.ru, ОМП ищет инженера-разработчика браузера, и основой для работы является код Chromium. Компания подтвердила, что браузер на базе Chromium уже находится в стадии тестирования в рамках пилотных проектов с заказчиками.

Эксперты отмечают, что создание веб-версий приложений для отечественных программ на базе Firefox невозможно, в то время как веб-приложения становятся важным инструментом доступа к российским сервисам.

Одна из проблем, с которой сталкиваются разработчики для ОС «Аврора», заключается в том, что установка веб-приложений из браузера, как это происходит на iOS и Android, не поддерживается.

Вместо этого разработчикам приходится создавать отдельные приложения, используя компонент WebView, чтобы открыть требуемый сайт. Поддержка прогрессивных веб-приложений является одной из важных задач для платформы «Аврора» в настоящее время.

Реализация проекта по созданию браузера на основе Chromium для операционной системы «Аврора» потребует инвестиций в размере 15-20 миллионов рублей и займет от полугода до полутора лет, по оценкам экспертов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.