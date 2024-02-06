Многослойное переднее стекло Apple Vision Pro очень легко царапается

Apple представила свой новый продукт — Apple Vision Pro, который привлек внимание многих пользователей.

Однако первые тесты показали, что переднее стекло устройства, которое имеет многослойную конструкцию с пластиковым слоем поверх стекла, очень подвержено царапинам. При поцарапывании этот пластиковый слой может мешать обзору камеры и дисплея.

Тесты с использованием инструментов твердости показали, что даже предметы повседневного использования, такие как ключи и монеты, могут оставлять царапины на переднем стекле Vision Pro. Чтобы предотвратить это, Apple предлагает специальный защитный чехол и ткань для полировки. Однако замена переднего стекла будет стоить пользователю 799 долларов.

Несмотря на уязвимость переднего стекла, оно обладает повышенной устойчивостью к падениям. Тесты показали, что Vision Pro может выдержать множество падений, что является положительным моментом для пользователей.

Все же, уязвимость к царапинам подчеркивает необходимость аккуратного обращения и ухода за устройством.