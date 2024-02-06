Главная » Новости

Многослойное переднее стекло Apple Vision Pro очень легко царапается

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Apple представила свой новый продукт — Apple Vision Pro, который привлек внимание многих пользователей.

Однако первые тесты показали, что переднее стекло устройства, которое имеет многослойную конструкцию с пластиковым слоем поверх стекла, очень подвержено царапинам. При поцарапывании этот пластиковый слой может мешать обзору камеры и дисплея.

Тесты с использованием инструментов твердости показали, что даже предметы повседневного использования, такие как ключи и монеты, могут оставлять царапины на переднем стекле Vision Pro. Чтобы предотвратить это, Apple предлагает специальный защитный чехол и ткань для полировки. Однако замена переднего стекла будет стоить пользователю 799 долларов.

Несмотря на уязвимость переднего стекла, оно обладает повышенной устойчивостью к падениям. Тесты показали, что Vision Pro может выдержать множество падений, что является положительным моментом для пользователей.

Все же, уязвимость к царапинам подчеркивает необходимость аккуратного обращения и ухода за устройством.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.