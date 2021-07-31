Huawei представила серию HUAWEI P50 в пятницу. Несмотря на то, что это смартфоны премиум-класса с высокопроизводительными чипами, такими как Qualcomm Snapdragon 888 и HiSilicon Kirin 9000, они не имеют поддержки 5G из-за запрета США. Неудивительно, что, как и другие флагманские телефоны на рынке, они также не поставляются с зарядным устройством. Поэтому компания выпустила новый адаптер питания под названием HUAWEI 66W SuperCharge GaN Multi-port Charger.

Как следует из названия, в новом зарядном устройстве марки HUAWEI вместо кремния используется GaN (нитрид галлия). Следовательно, он не только меньше по размеру, но и мощный. Это еще не все, он также оснащен тремя портами USB.

Благодаря наличию нескольких портов, а также поддержке различных скоростей / протоколов зарядки этот адаптер питания можно использовать для зарядки самых разных устройств. Как и большинство зарядных устройств, он также имеет 8 уровней защиты от короткого замыкания, перегрузки по току и пониженного напряжения, и это лишь некоторые из них.

И последнее, но не менее важное: новое зарядное устройство HUAWEI имеет номер модели P0003, поставляется в единственном белом цвете, имеет размеры 31 x 31 x 62 мм, весит 110 г и поставляется без USB-кабеля.

Стоимость многопортового зарядного устройства HUAWEI SuperCharge GaN 66 Вт в Китае составляет 399 йен (62 доллара США). Однако в течение ограниченного времени он продается по цене 379 иен (59 долларов США).

Официально о его доступности на мировых рынках пока нет.

Источник — Astera.