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Многие операторы в мире уже готовы предоставить услуги спутниковой связи

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Будущим абонентам по всей планете станет доступна спутниковая связь в ближайшие годы, как сообщает издание The Register, ссылаясь на отчет GSMA Intelligence.

Многие операторы в мире уже готовы предоставить услуги спутниковой связи

По оценкам экспертов, уже 91 оператор связи по всему миру заключили соглашения с поставщиками услуг спутниковой связи. Предоставление спутниковых услуг в настоящее время охватывает около 60 процентов общего мирового рынка мобильных абонентов.

Отчет отмечает, что операторы рассматривают спутниковую связь как эффективный способ расширения сети и диверсификации источников дохода.

Специалисты прогнозируют, что в первую очередь спутниковую связь будут развивать в тех регионах, где обычная сотовая связь испытывает трудности или невозможна.

По данным отчета GSMA Intelligence, наибольшее количество контрактов с поставщиками услуг спутниковой связи было заключено в Азии, однако подобные соглашения равномерно распределены по всему миру.

Необходимо отметить, что на американском рынке все три ведущих оператора сотовой связи уже подписали соглашения с провайдерами услуг спутниковой связи.

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