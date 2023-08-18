«МК»: эксперты США ужаснулись качеству загрязненной химикатами питьевой воды

По данным, опубликованным Агентством по охране окружающей среды (EPA) и проведенным Рабочей группой по охране окружающей среды (EWG), питьевая вода, потребляемая миллионами американцев из различных населенных пунктов по всей территории Соединенных Штатов, содержит опасные уровни токсичных химических веществ, известных как «вечные химикаты». Эти вещества, также известные как пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), связаны с раком, иммунодефицитами, вредом для репродуктивной системы и воздействием на развитие детей.

Исследования показывают, что системы питьевой воды, обслуживающие как небольшие, так и крупные города, содержат уровни вечных химикатов, которые могут представлять опасность для здоровья людей. Программа тестирования EPA, проведенная в рамках усилий по отслеживанию качества питьевой воды, предоставляет информацию о том, какие конкретные населенные пункты загрязнены этими веществами.

Данные EWG подтверждают, что примерно 26 миллионов американцев используют питьевую воду, содержащую вечные химикаты. Эти данные также соотносятся с исследованием, проведенным группой в 2020 году, которое оценивало, что более 200 миллионов американцев могут потреблять питьевую воду, загрязненную ПФАС.

Эксперты считают, что ответственные органы должны незамедлительно предпринимать меры для обеспечения чистой водой тех населенных пунктов, где обнаружено загрязнение, например, путем обеспечения доступа к другим источникам воды или использования бутилированной воды.