Xiaomi выпускает обновление MIUI 12.5 для соответствующих устройств по всему миру. С другой стороны, компания создала « MIUI Pioneer Group» для решения проблемы, с которой сталкиваются пользователи. Вдобавок ко всему в Интернете начали циркулировать слухи о MUI 13.

По данным Digital Chat Station, надежного эксперта из Китая, MIUI 13 действительно тестируется Xiaomi. Прежде всего, он говорит, что устройства, выпущенные за последние два года, получат обновление. Последняя информация неудивительна, так как Xiaomi известна тем, что предоставляет три обновления MIUI для флагманов, а также популярных среднечастотных моделей и два обновления MIUI для бюджетных смартфонов.

Кроме того, ранее на этой неделе другой лидер сообщил, что предстоящий Mi MIX 4 дебютирует с MIUI 13 на борту. По слухам, этот смартфон будет выпущен в третьем квартале. Следовательно, последняя версия MIUI также должна быть анонсирована примерно в то же время.

Источник — Astera.