Ранее на этой неделе Xiaomi представила MIUI 12.5 Enhanced Edition на мероприятии по запуску Mi MIX 4. Первая партия подходящих устройств должна была начать получать обновление с 13 августа. Как и было обещано, компания начала развертывать последнюю версию MIUI для нескольких избранных смартфонов.

MIUI 12.5 Enhanced Edition — это оптимизация. Следовательно, никаких особенностей это не приносит. Однако стоит отметить, что Xiaomi отдельно тестирует iOS-подобные виджеты.

Согласно официальному объявлению, в общей сложности 12 смартфонов премиум-класса под брендами Mi и Redmi являются частью первой партии устройств, отвечающих требованиям для нового программного обеспечения. Но на данный момент доступно 6 из них.

Это Mi MIX 4, Mi 10 Pro, Mi 10S, Redmi K40, Redmi K30 Pro и Redmi K30S Ultra. Неудивительно, что обновление доступно только для китайского варианта этих смартфонов.

Поскольку Xiaomi еще не анонсировала MIUI 12.5 Enhanced Edition для глобальных рынков, международные версии этих телефонов должны получить это обновление только после этого.

При этом Xiaomi также начала тестирование сборок MIUI на базе Android 12 для некоторых своих телефонов. Также компания подтвердила выпуск MIUI 13 к концу 2021 года.

Источник — Astera.