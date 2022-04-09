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Мишустин сообщил, что к лету в РФ может появиться аналог магазинов App Store и Google Play

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Премьер-министр Михаил Мишустин не исключает что в России могут прекратить свою работу магазины приложений pp Store для iOS-устройств и Google Play для Android.

В РФ готовятся к этому и по словам Мишустина, к лету может заработать альтернативный магазин приложений для смартфонов и планшетов.

«Я лично этим вопросом занимаюсь. К лету, обещали, он должен уже работать. Соответственно, наши разработчики получат свою точку, через которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой» — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Подробности пока не раскрываются, но известно, что в разработке участвуют отечественные компании, причем пока сообщается о трех IT-компаниях.

Также недавно сообщалось, что российский магазин приложений NashStore будет запущен 9 мая, над ним работает АНО «Цифровые платформы», причем в создании участвует более 700 компаний.

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