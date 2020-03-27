Мировые продажи смартфонов упали на 14% из-за пандемии

Данные по продажам новых смартфонов на мировом рынке опубликовала компания Counterpoint.

Аналитики сообщили, что в феврале мировые продажи смартфонов рухнули на 14%.

Отрицательная динамика наблюдалась по причине распространения коронавируса, из-за которой закрывают заводы, а также магазины.

Сначала магазины и заводы закрывали в Китае, а теперь подобная ситуация наблюдается и в других странах мира. Только в Китае объёмы продаж смартфонов рухнули на 38%.

Другая аналитическая компания Strategy Analytics сообщила, что в феврале было отгружено 62 млн смартфонов, что на 39% меньше, чем годом ранее.

Лидерами в мире остаются Samsung (18,2 млн), Apple (10,2 млн) и Xiaomi (6 млн).