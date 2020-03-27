Мировые продажи смартфонов упали на 14% из-за пандемии

Мировые продажи смартфонов упали на 14% из-за пандемии27.03.2020 18:36
Данные по продажам новых смартфонов на мировом рынке опубликовала компания Counterpoint.
Аналитики сообщили, что в феврале мировые продажи смартфонов рухнули на 14%.
Отрицательная динамика наблюдалась по причине распространения коронавируса, из-за которой закрывают заводы, а также магазины.
Сначала магазины и заводы закрывали в Китае, а теперь подобная ситуация наблюдается и в других странах мира. Только в Китае объёмы продаж смартфонов рухнули на 38%.
Другая аналитическая компания Strategy Analytics сообщила, что в феврале было отгружено 62 млн смартфонов, что на 39% меньше, чем годом ранее.
Лидерами в мире остаются Samsung (18,2 млн), Apple (10,2 млн) и Xiaomi (6 млн).
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