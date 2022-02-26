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Мировой рынок смартфонов в 2021 году вырос почти до $450 миллиардов

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В прошлом году производители смартфонов получили выручки на 7% больше чем годом ранее.
Такие данные приводит аналитическое агентство Counterpoint Research, они выпустили отчет, в котором раскрывается информация о выучке производителей смартфонов.

Так, на первом месте по выручке оказалась Apple, которая снова обошла всех производителей, и с глобального рынка получила $196 млрд. Это 44% от всей продажи смартфонов.
На втором и третьем месте находится Samsung и Xiaomi.

Что касается средней стоимости смартфона, то она в 2021 году выросла на 12% и достигла показателя 322 доллара.

Аналитики также отметили, что по итогам прошлого года 40% всех проданных смартфонов были с поддержкой сетей пятого поколения.

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