Минюст США угрожает монополии Google: Android и Chrome могут отделить

Министерство юстиции предлагает меры против монополии Google.

После признания Google монополистом судьей Амитом Мехтой юристы Министерства юстиции начали разрабатывать решения для исправления ситуации и восстановления конкуренции на рынке поисковых систем.

В новом 32-страничном документе они рассматривают как поведенческие, так и структурные меры, пишет The Verge.

Предложения включают возможность контроля за поведением компании и принуждение к продаже некоторых ее продуктов, таких как Chrome, Android и Google Play. Также рассматриваются меры, которые помешают Google использовать свои продукты для получения преимуществ в поисковой системе.

Одной из основных проблем является контроль Google над распространением поисковой выдачи и большие суммы, которые он платит за то, чтобы быть установленным по умолчанию на устройствах, таких как iPhone от Apple.

Юристы отмечают, что конкуренты не могут эффективно конкурировать, так как такие выплаты уменьшают мотивацию партнеров перенаправлять запросы к другим поисковым системам.

Министерство юстиции также предлагает, чтобы Google поддерживал образовательные кампании, помогающие пользователям выбирать альтернативные поисковые системы.

В ответ на эти предложения Google заявила, что они выходят за рамки судебного решения и что отключение Chrome или Android нарушит их работу.

Компания утверждает, что эти продукты помогают миллиардам пользователей выходить в Интернет и что у других компаний есть возможность развивать свои собственные решения.