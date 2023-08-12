Минцифры запретило своим сотрудникам использовать технику Apple для рабочих целей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внесло запрет на применение мобильных устройств, созданных американской компанией Apple, в рабочих целях. Эту информацию передал глава министерства Максут Шадаев в ходе неформальных обсуждений на форуме «Цифровая эволюция».

«Мы вводим ограничение на использование мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, для доступа к корпоративным приложениям и рабочей переписке. Прочие ограничения не предусмотрены», — сообщил министр.

Шадаев пояснил, что в свободное время использование iPhone остается допустимым, но категорически запрещено использовать устройства Apple для выполнения рабочих задач, таких как доступ к корпоративной электронной почте и обработке документов. По словам министра, в случае, если сотрудник не может воспользоваться устройством на базе операционной системы Android, ему следует воспользоваться компьютером для рабочей переписки и работы с документами.

Максут Шадаев подчеркнул, что министерство не намерено финансировать закупку личных устройств для использования в рамках корпоративных задач.

В начале июня Федеральная служба безопасности России заявила о совместной разработке с Федеральной службой охраны США специальной программы-вируса, направленной на проникновение в мобильные устройства Apple. В результате анализа специалистами были выявлены «необычные характеристики, присущие исключительно пользователям мобильных телефонов Apple и вызванные действиями до этого неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего обнаруженные производителем программные уязвимости». Впоследствии использование iPhone для рабочих целей было прекращено в таких организациях, как Министерство транспорта, Министерство промышленной и торговой политики, Концерн «Ростех», Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Государственная корпорация «Российские железные дороги».