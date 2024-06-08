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Минцифры закроет «лазейку» в Госуслугах для займов на чужие «учетки»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что Минцифра изменит процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) на портале Госуслуг.

В настоящее время эта процедура позволяет мошенникам выводить средства на свои счета, используя чужие учетные записи.

Шадаев отметил, что была выявлена активная схема мошенничества, связанная с учетными записями на Госуслугах. С помощью таких учетных записей можно оформить кредит на сайте микрофинансовой организации.

Злоумышленники могут подать все необходимые документы на получение кредита, указав при этом реквизиты банковской карты другого человека. Затем деньги выводятся прямо из заявления на учетную запись мошенника.

Шадаев обсудил данную проблему с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной. Он заверил, что Минцифра намерена закрыть эту возможность. В результате получить кредит сможет только тот человек, который обратился за ним.

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