Минцифры: в 2025 году интернет появится в 1,6 тыс. деревень и сёл

В 2025 году около 1,6 тысячи малочисленных населённых пунктов получат доступ к мобильному интернету. Результаты голосования, проведённого с 5 августа по 17 ноября 2024 года, определили приоритетные сёла и деревни для подключения.

В голосовании участвовали более 717 тысяч человек, которые могли проголосовать через портал Госуслуг или по почте, рассказали в Минцифры России.

Наиболее популярными среди голосующих стали село Липники в Краснодарском крае, деревня Чепорово в Ярославской области и село Юнкюр в Якутии.

Самыми активными регионами по количеству голосов оказались Башкирия, Ярославская область и Якутия.

Чтобы узнать, попал ли ваш населённый пункт в список, нужно зайти на страницу голосования на Госуслугах и ввести название населённого пункта в поле поиска.

С 2021 года в результате голосований интернет появился в более чем 5,5 тысячи деревень и сёл, и работа по подключению будет продолжена. К 2030 году связь должна быть доступна во всех населённых пунктах с населением от 100 до 500 человек.