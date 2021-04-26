Минцифры РФ разрешит пользователям удалять предустановленные российские приложения

В проекте о предустановленных российских приложения появились поправки, в которых говорится о возможности удалять предустановленные программы.

Как стало известно газете «КоммерсантЪ», проект поправок появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 19 апреля, но по каким-то причинам он был удален 23 апреля.

В документе помимо всего прочего был пункт, согласно которому пользователи получать возможность удалять со своих устройств предустановленные приложения.

Что касается удаления проекта с сайта, то в Минцифры причину называть не стали, но сообщили, что документ отправили на доработку в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и Минэкономики.

Также было добавлено, что суть поправок – улучшение положения приложений на экране устройства, а не желание сделать их неудалямыми.