Минцифры РФ обсуждает блокировку SMS во время телефонных разговоров

На конференции «Безопасность клиента на первом месте» глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о возможности блокировки отправки SMS абонентам во время телефонных разговоров. Эта мера рассматривается как способ борьбы с кибермошенничеством.

Шадаев отметил, что сети операторов можно настроить так, чтобы SMS приходили только после завершения звонка. В министерстве обсуждают пакет из 30 мер по защите граждан от мошенников. Запрет на отправку SMS во время разговора должен помочь предотвратить мошеннические действия и защитить конфиденциальную информацию пользователей, такую как коды для входа в личные кабинеты.

Эксперты уверяют, что операторы могут легко изменить настройки сети, чтобы реализовать эту функцию. Также возможно, что такая блокировка будет работать и для звонков в мессенджерах.