Минцифры рассматривает интеграцию системы проверки IT-навыков с «Госуслугами»

Министерство цифрового развития России изучает возможность создания системы для подтверждения квалификации IT-специалистов через портал «Госуслуги». Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в телекоммуникационной отрасли и представителей крупной IT-компании.

Проект находится на стадии подготовки, однако официальные представители Минцифры пока не подтвердили информацию о возможной интеграции с госуслугами. В министерстве уточнили, что рассматривают предложение от компании HeadHunter, а также открыты для других вариантов сотрудничества в данной области.

Ранее в этом году Министерство уже проводило переговоры с HeadHunter о разработке механизма анализа рынка труда в IT-секторе и создании системы для верификации профессиональных навыков. На платформе HeadHunter была внедрена функция подтверждения квалификаций, указанных в резюме. Этой возможностью воспользовались более 2,4 млн пользователей, из которых 680 тысяч успешно подтвердили свои компетенции.

Представители HeadHunter подчеркивают высокий интерес к данной технологии и считают логичным представить её Министерству цифрового развития. Создание системы для оценки IT-навыков может стать важным шагом в цифровизации государственных услуг и улучшении прозрачности информации о квалификации специалистов в данной сфере.