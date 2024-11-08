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Минцифры обсуждают создание российского аналога Android на базе AOSP

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

В России обсуждается идея создания отечественного аналога операционной системы Android. Вопрос активно обсуждается в Минцифры с участием представителей ИТ-отрасли, и предполагается, что российская ОС будет разрабатываться на основе AOSP (Android Open Source Project).

Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, новый российский аналог Android будет использоваться на планшетах, предназначенных для учителей и врачей. По его словам, планируется гибридный подход, при котором на устройствах будет установлено две операционные системы.

Одной из этих ОС станет «Аврора», которая будет ориентирована на выполнение производственных задач, таких как ведение электронных журналов и дневников, а также работа с образовательным контентом. В свою очередь, российский аналог Android будет использоваться для повседневных нужд и не потребует значительной адаптации большинства мобильных приложений, что упростит его внедрение и использование.

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