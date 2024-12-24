Минцифры и РКН могут запретить голосовые звонки через Тelegram и WhatsApp

В Минцифры и Роскомнадзоре рассматривают возможность запрета голосовых звонков в мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp.

Это связано с ростом мошенничества. Обсуждаются два варианта: полный запрет на звонки в мессенджерах или блокировка только международного голосового трафика, пишет «Коммерсантъ».

Если будет принят полный запрет, россияне не смогут звонить через мессенджеры и останутся только переписки и обычные телефонные звонки.

Если решат ограничить лишь зарубежные звонки, то пользователи не смогут звонить за границу или принимать звонки от иностранных номеров, но смогут продолжать общаться с российскими пользователями.

Операторы связи поддерживают такие меры, так как за последние годы количество голосовых звонков по мобильным сетям значительно снизилось.

Запрет на звонки в мессенджерах может вернуть пользователей к платным телефонным звонкам, что увеличит доходы операторов. На данный момент новые ограничения только обсуждаются, и пока не разработаны нормативные документы.