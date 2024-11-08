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Минпромторг выделил 400 млн рублей на производство кремниевых пластин в России

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Минпромторг России выделил 400 миллионов рублей на освоение технологий производства кремниевых пластин, необходимых для отечественного производства электронных компонентов. Как сообщает телеграм-канал «МашТех», эти пластины используются для изготовления таких элементов, как силовые тиристоры, биполярные транзисторы с изолированным затвором и диоды, предназначенные для железнодорожного и автомобильного электротранспорта, а также для зарядных станций.

Проект, включающий разработки и опытно-промышленные работы, должен быть завершён к 1 декабря 2026 года. В рамках программы планируется освоить несколько технологий, включая:

  • Производство монокристаллических кремниевых слитков методом бестигельной зонной плавки диаметром 150 мм,
  • Производство нейтронно-трансмутационно легированных монокристаллических слитков,
  • Производство полированных кремниевых пластин из нейтронно-трансмутационно легированного монокристаллического кремния.

Также в техническом задании указано, что планируется выпускать не менее 100 тысяч пластин ежегодно. При этом стоимость одной российской пластины при серийном производстве, которое начнётся в 2027 году, не должна превышать цену аналогичных иностранных изделий на российском рынке более чем на 10-15%.

Несмотря на возможное повышение стоимости по сравнению с зарубежными аналогами, эксперты из «МашТеха» отмечают, что альтернативы нет: в России в настоящее время нет производства таких материалов, а закупка иностранных пластин невозможна из-за их стратегического назначения.

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