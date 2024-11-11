Минпромторг разрабатывает стандарты для ПО и аппаратных средств АСУ ТП

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) активно работает над созданием межотраслевых стандартов и требований к программному обеспечению (ПО) и аппаратным средствам для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Эти стандарты будут разработаны с учётом актуальных потребностей и запросов различных отраслей и компаний, что позволит создать отечественные решения, которые смогут заменить зарубежные аналоги.

Причины разработки новых стандартов

Согласно заявлению Владимира Дождёва, директора департамента цифровых технологий Минпромторга, необходимость разработки этих стандартов появилась на фоне ухода мировых лидеров в области АСУ ТП с российского рынка после начала специальной военной операции (СВО). До 2022 года такими ключевыми игроками были международные компании, такие как Siemens, Schneider Electric, Yokogawa, Honeywell и Emerson. После их ухода российские компании стали искать альтернативы, а потенциал рынка для импортозамещения в данной области был оценён в несколько десятков миллиардов рублей.

Кроме того, современные стандарты и требования для АСУ ТП в России во многом устарели, основаны на концепциях 1970-х годов. Поэтому разработка новых стандартов необходима для создания отечественных решений, которые смогут эффективно конкурировать с зарубежными продуктами.

Проблемы и вызовы

В настоящее время в России нет универсальных правил и стандартов для разработки систем АСУ ТП. Существующие требования в значительной степени ориентированы на зарубежные решения. Например, российский рынок систем АСУ ТП, по оценкам аналитиков, в 2021 году составлял $541 млн (около 40 млрд рублей), и несмотря на ежегодный рост рынка на 10-12%, после ухода зарубежных игроков рынок сократился на 18-20% в 2022 году.

Важным аспектом, на котором акцентируют внимание эксперты, является необходимость создания открытых и совместимых с отечественными системами АСУ ТП решений, которые могут стать альтернативой иностранным продуктам.

Межотраслевая рабочая группа и участие крупных компаний

Процесс разработки стандартов ведется совместно с межотраслевой рабочей группой, в которую входят крупнейшие российские компании и госкомпании, такие как «Газпром нефть», «Северсталь», «Еврохим», «Норильский никель» и другие. В работе группы также участвуют ведущие отечественные технологические компании, такие как Ростелеком, Positive Technologies, Лаборатория Касперского.

На данный момент разработаны проекты предварительных национальных стандартов, которые охватывают термины, определения и концептуальную архитектуру, создавая минимальный базис для дальнейшей унификации. В первом квартале 2025 года будет представлена первая версия технических требований и концепции обеспечения технологической независимости и информационной безопасности открытых систем АСУ ТП.

Что будет сделано в ближайшее время?

К 1-му кварталу 2025 года планируется представить первые технические требования для разработки систем АСУ ТП, а также концепцию обеспечения технологической независимости и информационной безопасности для открытых систем. Эти шаги станут основой для создания решений, которые будут безопасными, эффективными и соответствовать требованиям отечественного рынка.

Кроме того, стандарты позволят не только создать альтернативу иностранным продуктам, но и сформировать единый подход к разработке, внедрению и эксплуатации таких систем в разных отраслях экономики России.

Таким образом, Минпромторг активно работает над созданием основ для перехода на отечественные решения в сфере автоматизации технологических процессов, что, в свою очередь, будет способствовать независимости и безопасности российской промышленности.