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Минпромторг ищет разработчиков для отечественной игровой консоли

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило о начале поиска разработчиков для создания своей собственной игровой консоли.

Минпромторг ищет разработчиков для отечественной игровой консоли

Это решение было принято в ответ на указ президента Владимира Путина. В настоящее время Минпромторг ищет потенциальных производителей и ресурсы, необходимые для осуществления этого проекта, а также рассматривает возможные меры поддержки.

По словам представителей правительства, уже существуют успешно функционирующие сервисы в России, которые предоставляют операционные и облачные системы для доставки игр и программ. Примерами таких сервисов были названы VK Play, «МТС Fog Play» и «Плюс Гейминг» от Яндекса.

Однако некоторые эксперты, опрошенные журналистами РБК, высказали сомнения относительно практической реализации российской игровой консоли.

Они указывают на сложности, связанные с достижением прибыльности проекта, и подчеркивают, что ключевым фактором является не только аппаратное обеспечение, но и разработка сервисов и адаптация широкого ассортимента игр под новую платформу.

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