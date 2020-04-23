Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет

Современные системы в России уже позволяют оформлять банковские счета без посещения отделения кредитной организации.

Теперь предлагается осуществлять продажи SIM-карты без посещения салонов связи.

В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы.

Инициативу скоро внесут на рассмотрение в Госдуму, и как отмечается, предложение возможно позволит в РФ активировать технологию eSIM.