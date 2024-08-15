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Мини-принтер для печати фото Fujifilm Instax Mini Link 3 получил новые функции

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Fujifilm представила новый мини-принтер Mini Link 3 для быстрой печати фотографий со смартфона. Он сохраняет все функции предыдущей модели, но добавляет новые возможности.

Мини-принтер для печати фото Fujifilm Instax Mini Link 3 получил новые функции

Чтобы напечатать фото, необходимо подключить устройство по Bluetooth и выбрать снимок в приложении. Печать занимает около 15 секунд, а проявление — 90 секунд.

Теперь Mini Link 3 можно заряжать через USB Type-C. Также появилась функция создания коллажей: делайте серию снимков с трехсекундным интервалом и объединяйте их в группы по два, четыре или шесть.

Мини-принтер для печати фото Fujifilm Instax Mini Link 3 получил новые функции

Приложение предлагает печать с видео, автоматическое датирование и добавление отсканированных снимков в календарь. Есть и функция 3D AR Effects для редактирования фото перед печатью.

Mini Link 3 доступен в зелёном, розовом и белом цветах по цене 150 долларов или 13 500 рублей.

Мини-принтер для печати фото Fujifilm Instax Mini Link 3 получил новые функции

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