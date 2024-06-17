Мини-планшет Redmi Pad SE 8.7 4G от Xiaomi представлен на реальных фото

Новый планшет Xiaomi под названием Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к своему мировому дебюту. После получения глобальной сертификации устройства, некоторые изображения стали доступны публике.

Redmi Pad SE 8.7 недавно получил сертификат FCC с кодом 2AFZZRP89G, что является важным шагом перед его глобальным запуском.

Согласно информации, полученной из сертификатов FCC, глобальная версия планшета будет оснащена 64 ГБ встроенной памяти и будет работать на операционной системе Android 14.

Также ожидается обновление системы безопасности, выпущенное 1 апреля 2024 года. Предполагается, что Redmi Pad SE 8.7 также получит обновленную версию операционной системы HyperOS 2.0, но это произойдет позже.

По слухам, Redmi Pad SE 8.7 4G будет иметь 8,7-дюймовый IPS-дисплей, защищенный прочным стеклом Corning glass, что обеспечит четкое изображение даже при случайных ударах.

Размер экрана был разработан таким образом, чтобы достичь оптимального баланса между портативностью и удобством использования, делая его идеальным для просмотра мультимедийного контента, работы и чтения в движении.

Также ходят слухи о том, что планшет будет оснащен процессором MediaTek, который обеспечит надежную производительность и энергоэффективность, а также более доступную цену.

Redmi Pad SE 8.7, похоже, станет универсальным устройством, способным удовлетворить повседневные потребности широкого круга пользователей.

Благодаря поддержке сети 4G, он будет особенно полезен путешественникам, студентам, профессионалам и всем, кому нужен доступ в Интернет в дороге, когда Wi-Fi недоступен.