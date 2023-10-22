Мини-ПК от Xiaomi выйдет по цене смартфона среднего уровня

Новая версия устройства объемом около 0,44 литра сохраняет стильный дизайн предыдущей модели, выполненной в цельном корпусе из алюминиевого сплава. В ней предусмотрено несколько портов, включая два Thunderbolt 4 и два HDMI. В основе этого устройства лежит процессор Intel Core i5-1340P 13-го поколения с 12 ядрами и 16 потоками, имеющий максимальную турбочастоту 4,6 ГГц и энергопотребление 43 Вт.

Мини-ПК также оснащен 16 ГБ двухканальной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ. В комплекте поставки включен блок питания мощностью 100 Вт. Кроме того, устройство оснащено тремя портами USB 3.2, портом USB 2.0 и 3,5-мм разъемом для наушников.

Цена на данную конфигурацию с процессором i5-1340P, 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ составляет 3499 юаней (приблизительно 46 тысяч рублей по текущему обменному курсу).