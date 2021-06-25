Аналитик Apple Минг-Чи Куо поделился с инвесторами запиской, в которой он прогнозирует сильные поставки iPhone 13, которые планируется выпустить в сентябре этого года. Помимо новых функций, основной причиной увеличения продаж будущих моделей iPhone является запрет Huawei.

Куо считает, что Apple будет иметь более высокие продажи iPhone не только в 2021 году, но и в 2022 году. Он ожидает, что поставки составят от 230–240 миллионов до 250–260 миллионов единиц в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2020 году поставки бренда достигли 195 миллионов.

Доля Huawei на мировом рынке смартфонов сокращается с тех пор, как Соединенные Штаты включили компанию в список юридических лиц, что фактически запретило компании в стране. Это также затруднило китайскому гиганту бизнес в области смартфонов и сетевого оборудования . В первом квартале 2020 года доля рынка компании составляла 17 процентов, а в первом квартале 2021 года она упала до 4 процентов.

Во второй половине 2021 года Куо прогнозирует, что iPhone займет долю рынка высокого класса из-за «обновления спецификаций» и «запрета США на Huawei». Ожидается, что в этом году Apple анонсирует четыре новые модели iPhone с меньшим вырезом, обновленной камерой, частотой обновления 120 Гц и новым процессором A15.

По оценкам Куо, поставки новых iPhone во 2П21 достигнут 88 миллионов единиц по сравнению с 75 миллионами во 2П20. Он также добавляет, что новый iPhone SE все еще готовится к выпуску в следующем году.

Источник — Astera.