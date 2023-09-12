Минг-Чи Куо: Новые iPad вряд ли появятся в этом году

Согласно заявлению аналитика Apple Минг-Чи Куо, новые модели iPad, вероятно, не будут представлены до завершения текущего года. Подробностей о предстоящих планшетах Куо не уточнил. В то время как некоторые слухи намекают, что следующее поколение iPad Pro выйдет не ранее 2024 года, информация о возможных обновлениях iPad mini и iPad Air пока остается неоднозначной.

Недавно ведущий источник Weibo сообщил, что iPad Air шестого поколения планируется к выпуску в октябре как единственное обновление линейки iPad в 2023 году, утверждая, что «в этом году не будет Mini и Pro». Однако в последнем выпуске подкаста The MacRumors Show журналист Bloomberg Марк Гурман объявил, что работа над новым iPad Air с улучшенными характеристиками активно ведется и устройство, по всей видимости, «поступит в продажу в ближайшее время», вероятно, в октябре. В свете последнего заявления Куо, запуск нового iPad Air в октябре оказывается под вопросом.

На прошлой неделе Куо также отметил, что Apple, вероятно, не планирует представлять новые модели MacBook с чипами серии M3 в текущем году. В общем, после мероприятия «Wonderlust», где была представлена линейка iPhone 15, ожидаемые релизы продуктов Apple на оставшуюся часть 2023 года могут быть сокращены.