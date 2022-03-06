Игра Minecraft больше недоступна в магазинах Google Play и App Store в РФ

Те кто успел приобрести игру смогут ее скачать повторно, но купить Minecraft и его дополнения больше невозможно.

Из российских Google Play и App Store исчезли все версии Minecraft, осталась только пробная версия популярной во всем мире игры.

Удаление Minecraft произошло после того, как Microsoft объявила об уходе из РФ.

Напомним, Minecraft разработана студией Mojang Studios, но в 2014 году ее выкупила Microsoft.

С 4 марта Microsoft приостановила свою деятельность на территории РФ, также компания заблокировала доступ к ряду сервисов, и возможности их продления по подписке.