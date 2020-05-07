Миллионы смартфонов Samsung из-за мессенджера оказались под угрозой взлома

Под угрозой оказались миллионы смартфонов от компании Samsung, причем она является очень серьезной, так как хакеры могут получить полный доступ к файловой системе смартфона, а также ряду других функций.

Эксперты в корейских аппаратах Samsung, выпущенных после 2014 года обнаружили критическую уязвимость.

Она находится в графической библиотеке Skia, и через нее смартфон можно взломать с помощью изображения, полученного через приложение Samsung Messages.

Система из мессенджера картинку автоматически отправляла в библиотеку Skia, причем для предварительного просмотра система не спрашивала разрешения, а через эту уязвимость хакер мог получить доступ к смартфону.

В Samsung уже выпустили пакет исправлений уязвимости, но пока неизвестно получили ли его все смартфоны.