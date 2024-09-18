Миллиардер Ларри Эллисон предложил контролировать людей с помощью ИИ-камер

Ларри Эллисон, сооснователь компании Oracle, высказал идею о снижении преступности с помощью умных технологий. На встрече с финансовыми аналитиками он предложил использовать ИИ-камеры для постоянного наблюдения за людьми.

Эллисон считает, что нейросети смогут создать системы, которые помогут полиции следить за правонарушениями. Он уверен, что постоянная запись действий людей заставит их вести себя более ответственно, так как скрыться от камер будет невозможно. Это, по его мнению, приведет к более безопасному обществу.

Умные камеры также позволят контролировать действия полицейских. Эллисон утверждает, что если возникнет проблема, ИИ сможет быстро сообщить об этом и передать информацию нужным лицам, что поможет снизить случаи злоупотребления полномочиями.