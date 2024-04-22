Микрон разработала и показала первый программируемый контроллер

На выставке «ExpoElectronica 2024» компания Микрон, крупнейший производитель российской микроэлектроники, представила прототип программного логического контроллера (ПЛК) на основе микроконтроллера MIK32 Амур. Эта новинка является первым в России ПЛК на базе российского RISC-V микроконтроллера.

ПЛК разработан для применения в различных отраслях, таких как промышленная автоматизация, машиностроение, топливно-энергетическая инфраструктура, светотехника, охранные системы и системы водоснабжения. Он предназначен для обеспечения бесперебойной работы в критически важных инфраструктурных системах.

Прототип ПЛК Микрона основан на микроконтроллере Амур, который способен автоматизировать промышленные процессы и контролировать технологические объекты, включая энергетический, нефтегазовый и промышленный секторы. Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон», подчеркнула готовность компании к сотрудничеству с разработчиками систем автоматизации.

ПЛК Микрона имеет 10 дискретных входов, 2 аналоговых входа, 8 дискретных выходов и поддерживает напряжение питания от 12 до 24 В постоянного тока. Он оснащен интерфейсами USB или RS485 для подключения внешних устройств и шиной расширения RS485. Встроенная оперативная память составляет 16 КБ, а память программ — 8 КБ EEPROM и 2 МБ FLASH.

Эта новая разработка Микрона снижает зависимость от импортных компонентов и позволяет быстро обеспечивать защищенные решения для критически важных инфраструктурных объектов, включая обрабатывающее производство, городское водоснабжение, перекачку нефти и газа, энергетику, транспортную инфраструктуру и мониторинг трубопроводов.