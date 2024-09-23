Главная » Новости

«Микрон» представила первый отечественный чип UHF с дальностью до 14 метров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Компания «Микрон», ведущий производитель микроэлектроники в России, представила новый отечественный UHF чип для радиочастотных идентификационных (RFID) меток на форуме «Микроэлектроника 2024». Этот чип, который может считываться на расстоянии до 14 метров, готов к серийному производству.

Микросхема М25v4 работает на частоте 867 МГц и имеет пользовательскую память 64 бита, а также память EPC на 192 бита, что позволяет записывать уникальные идентификаторы. Чип подходит для использования на разных поверхностях и соответствует высоким стандартам безопасности.

Разработка полностью отечественная, что позволит локализовать производство RFID меток в России. Производство с новым чипом планируется начать в 2025 году.

Компания «Микрон» также имеет лабораторию для разработки RFID изделий, учитывающую индивидуальные требования клиентов. На форуме «Микроэлектроника 2024», который проходит с 23 по 28 сентября в Олимпийской деревне, представлены достижения в области микроэлектроники.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.