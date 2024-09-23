«Микрон» представила первый отечественный чип UHF с дальностью до 14 метров

Компания «Микрон», ведущий производитель микроэлектроники в России, представила новый отечественный UHF чип для радиочастотных идентификационных (RFID) меток на форуме «Микроэлектроника 2024». Этот чип, который может считываться на расстоянии до 14 метров, готов к серийному производству.

Микросхема М25v4 работает на частоте 867 МГц и имеет пользовательскую память 64 бита, а также память EPC на 192 бита, что позволяет записывать уникальные идентификаторы. Чип подходит для использования на разных поверхностях и соответствует высоким стандартам безопасности.

Разработка полностью отечественная, что позволит локализовать производство RFID меток в России. Производство с новым чипом планируется начать в 2025 году.

Компания «Микрон» также имеет лабораторию для разработки RFID изделий, учитывающую индивидуальные требования клиентов. На форуме «Микроэлектроника 2024», который проходит с 23 по 28 сентября в Олимпийской деревне, представлены достижения в области микроэлектроники.