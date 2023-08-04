Mihoyo в честь презентации представила новые промокоды для Genshin Impact

Mihoyo опубликовала новые промокоды для игры Genshin Impact.

В ходе прямой трансляции 4 августа, студия объявила о появлении новых промокодов для Genshin Impact.

Вот список кодов:

3BRLL59ZCZKD – 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления;

ZT8MLL8GCYKM – 100 камней истока и 50 тысяч моры;

WA845MQHUHKH – 100 камней истока и 5 опыта героя.

Трансляция была посвящена представлению нового региона Фонтейн, который будет доступен в обновлении 4.0.

Ожидается, что патч для Genshin Impact выйдет 16 августа.