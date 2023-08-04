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Mihoyo в честь презентации представила новые промокоды для Genshin Impact

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Mihoyo опубликовала новые промокоды для игры Genshin Impact.

Mihoyo в честь презентации представила новые промокоды для Genshin Impact

В ходе прямой трансляции 4 августа, студия объявила о появлении новых промокодов для Genshin Impact.

Вот список кодов:

3BRLL59ZCZKD – 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления;
ZT8MLL8GCYKM – 100 камней истока и 50 тысяч моры;
WA845MQHUHKH – 100 камней истока и 5 опыта героя.
Трансляция была посвящена представлению нового региона Фонтейн, который будет доступен в обновлении 4.0.

Ожидается, что патч для Genshin Impact выйдет 16 августа.

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